الهلال يكشف طبيعة إصابة نيمار

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أعلن نادي الهلال يوم الأربعاء تعرض نجمه البرازيلي نيمار جونيور إلى قطع في الرباط الصليبي والغضروف بعد مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية.وكانت البرازيل خسرت من الأوروغواي يوم الأربعاء 2-صفر ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وشهدت المباراة خروج نيمار مصابا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب الهلال نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية. (العربية)