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رياضة

دعماً لغزة.. هل رفع رونالدو العلم الفلسطيني؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:54
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نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يظهر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وهو يحمل العلم الفلسطيني في إحدى المباريات.

إلا أن الادعاء خطأ ومن يظهر في الفيديو هو اللاعب المغربي، جواد الياميق، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الكندي في دور المجموعات في منافسات كأس العالم بقطر.
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ويظهر في الفيديو ذي الجودة الرديئة لاعب كرة قدم يحمل علم فلسطين داخل ملعب.

وعلق الناشرون بالقول "رونالدو يحمل علم فلسطين".
 
وحظي الفيديو بانتشار واسع وسط موجة تضامن مع الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية خصوصا وتظاهرات في عواصم حول العالم بينما تكثف إسرائيل حربها ضد حماس ردا على هجوم 7 تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، معظمهم مدنيون. (الحرة) 
 
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