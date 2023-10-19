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رياضة
الهدافة التاريخية للبنان.. من هي ليلى اسكندر نجمة نادي "الاتحاد" السعودي للسيّدات؟
Lebanon 24
19-10-2023
|
04:00
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تعاقد نادي "الاتحاد" السعودي للسيدات مع الهدّافة التاريخية للمنتخب اللبناني لكرة القدم ليلى إسكندر التي بدأت فعلاً التمرينات واللعب مع الفريق في مدينة جدّة السعودية.
وخاضت اسكندر أولى مباريتها في الدوري السعودي السبت الماضي ضد صاحب الأرض "شعلة الشرقية"، من خلال مشاركتها كلاعبة بديلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فريقها بنتيجة 3-0.
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وجاء تعاقد النادي الخليجي مع ليلى اسكندر، بعد أيام قليلة على فوز منتخب لبنان للسيدات بالبطولة "الدولية الودية للسيدات" التي استضافتها مدينة الطائف في السعودية حيث حصدت جائزة "هدّافة البطولة" برصيد 3 أهداف، الى جانب تحقيقها لقب هدّافة "دوري المحترفات" في الأردن خلال الموسم الماضي، برصيد 14 هدفاً. (لها)
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