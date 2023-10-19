Advertisement

رياضة

الهدافة التاريخية للبنان.. من هي ليلى اسكندر نجمة نادي "الاتحاد" السعودي للسيّدات؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1119984-638333066915436689.png
Doc-P-1119984-638333066915436689.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعاقد نادي "الاتحاد" السعودي للسيدات مع الهدّافة التاريخية للمنتخب اللبناني لكرة القدم ليلى إسكندر التي بدأت فعلاً التمرينات واللعب مع الفريق في مدينة جدّة السعودية.

وخاضت اسكندر أولى مباريتها في الدوري السعودي السبت الماضي ضد صاحب الأرض "شعلة الشرقية"، من خلال مشاركتها كلاعبة بديلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي انتهت بفوز فريقها بنتيجة 3-0.
Advertisement

وجاء تعاقد النادي الخليجي مع ليلى اسكندر، بعد أيام قليلة على فوز منتخب لبنان للسيدات بالبطولة "الدولية الودية للسيدات" التي استضافتها مدينة الطائف في السعودية حيث حصدت جائزة "هدّافة البطولة" برصيد 3 أهداف، الى جانب تحقيقها لقب هدّافة "دوري المحترفات" في الأردن خلال الموسم الماضي، برصيد 14 هدفاً. (لها) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2023-10-19
02:54 | 2023-10-19
23:49 | 2023-10-18
23:00 | 2023-10-18
16:00 | 2023-10-18
14:00 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24