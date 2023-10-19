Advertisement

رياضة

من رونالدو إلى محمد صلاح وبنزيما.. ما موقف أبرز لاعبي كرة القدم من أحداث غزة؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1120009-638333095652908252.png
Doc-P-1120009-638333095652908252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط الأحداث الدائرة في غزة والصراع المستمر بين حركة حماس وإسرائيل، وفي ظل الغياب شبه التام للدعم من قبل المشاهير والمؤثرين، خاصة في عالم الرياضة، للقضية الفلسطينية، تعرض نجوم كرة القدم الذين قرروا التزام الصمت للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.أما أولئك الذين عبروا عن رأيهم ودعموا القضية فلم يسلموا أيضاً.
Advertisement

كريم بنزيما

كتب لاعب نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية، على منصة "إكس": “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

ورداً على ذلك، اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين بنزيما بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين".
ومن جهتها، طلبت النائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي بسحب الجنسية من بنزيما بعد تعاطفه مع سكان مدينة غزة الفلسطينية، وطلبت أيضًا تجريد اللاعب من الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي بالإضافة إلى تجريده من كافة الجوائز الخاصة مع فرنسا.
ورداً على ذلك، قرر بنزيما بالفعل التحرك قضائياً.

محمد صلاح
بعد صمته حول ما يحصل في غزة، نشر النجم المصري محمد صلاح فيديو باللغة الإنكليزية مدته 50 ثانية، على حساباته الرسمية مساء الأربعاء، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.
وقال صلاح في الفيديو: "ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف".

وتابع: "ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ".

وأضاف: "أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء... يجب أن تنتصر الإنسانية".

وكانت قد شُنت حملة واسعة النطاق على صلاح بعد التزامه الصمت وعدم التعبير عن دعمه لغزة فوراً.

كريستيانو رونالدو

إلى جانب الدعم أو التزام الصمت، عمد بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى تركيب فيديو لنجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وهو يحمل العلم الفلسطيني في إحدى المباريات. إلا أن الادعاء خطأ ومن يظهر في الفيديو هو اللاعب المغربي، جواد الياميق، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الكندي في دور المجموعات في منافسات كأس العالم بقطر.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2023-10-19
02:54 | 2023-10-19
23:49 | 2023-10-18
23:00 | 2023-10-18
16:00 | 2023-10-18
14:00 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24