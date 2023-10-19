من رونالدو إلى محمد صلاح وبنزيما.. ما موقف أبرز لاعبي كرة القدم من أحداث غزة؟

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كريم بنزيما



كتب لاعب نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية، على منصة "إكس": “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".



ورداً على ذلك، اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين بنزيما بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين".

ومن جهتها، طلبت النائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي بسحب الجنسية من بنزيما بعد تعاطفه مع سكان مدينة غزة الفلسطينية، وطلبت أيضًا تجريد اللاعب من الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي بالإضافة إلى تجريده من كافة الجوائز الخاصة مع فرنسا.

ورداً على ذلك، قرر بنزيما بالفعل التحرك قضائياً.



محمد صلاح وسط الأحداث الدائرة في غزة والصراع المستمر بين حركة حماس وإسرائيل، وفي ظل الغياب شبه التام للدعم من قبل المشاهير والمؤثرين، خاصة في عالم الرياضة، للقضية الفلسطينية، تعرض نجوم كرة القدم الذين قرروا التزام الصمت للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.أما أولئك الذين عبروا عن رأيهم ودعموا القضية فلم يسلموا أيضاً.كتب لاعب نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية، على منصة "إكس": “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".ورداً على ذلك، اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين بنزيما بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين".ومن جهتها، طلبت النائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي بسحب الجنسية من بنزيما بعد تعاطفه مع سكان مدينة غزة الفلسطينية، وطلبت أيضًا تجريد اللاعب من الكرة الذهبية التي توج بها العام الماضي بالإضافة إلى تجريده من كافة الجوائز الخاصة مع فرنسا.ورداً على ذلك، قرر بنزيما بالفعل التحرك قضائياً.

بعد صمته حول ما يحصل في غزة، نشر النجم المصري محمد صلاح فيديو باللغة الإنكليزية مدته 50 ثانية، على حساباته الرسمية مساء الأربعاء، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.

وقال صلاح في الفيديو: "ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف".



وتابع: "ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ".



وأضاف: "أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء... يجب أن تنتصر الإنسانية".



وكانت قد شُنت حملة واسعة النطاق على صلاح بعد التزامه الصمت وعدم التعبير عن دعمه لغزة فوراً.



كريستيانو رونالدو



إلى جانب الدعم أو التزام الصمت، عمد بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى تركيب فيديو لنجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، وهو يحمل العلم الفلسطيني في إحدى المباريات. إلا أن الادعاء خطأ ومن يظهر في الفيديو هو اللاعب المغربي، جواد الياميق، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الكندي في دور المجموعات في منافسات كأس العالم بقطر.