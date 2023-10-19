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رياضة

ميسي يقطع الطريق أمام الأندية السعودية

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:02
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قطع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأميركي الطريق أمام إمكانية الانتقال إلى أحد أندية دوري "روشن" السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي في "الميركاتو" الشتوي بعد فشل فريقه إنتر ميامي في التأهل إلى مرحلة التتويج "بلاي أوف" من الدوري الأميركي، ودخول اللاعب في عطلة إجبارية حتى شهر آذار المقبل، لكن صاحب الكرة الذهبية 7 مرات، أدلى بتصريحات بعد نهاية لقاء منتخب "التانغو" وبيرو، قال فيها: "إنها المرة الأولى التي أحصل فيها على أيام من الراحة بهذا العدد في شهر كانون الأول".
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وتابع: "سأقضي هذه الأيام في عطلة وراحة البال، وسأعود في شهر كانون الأول (إلى ميامي) للقيام بالفترة التحضيرية للموسم الجديد، والبدء من الصفر للاستعداد بأفضل شكل ممكن، كما هو الحال دائمًا".

وقبل انضمامه إلى إنتر ميامي، كان ميسي مرشحًا للعودة إلى ناديه الأسبق برشلونة أو الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن هذا الأمر لم يحدث، حيث فضل الوجهة الأميركية. (win win)
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