بطل كمال أجسام مشهور يبكي على الهواء بسبب ما يحدث في فلسطين (فيديو)

دخل بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي والشهير بلقب "بيغ رامي" في نوبة بكاء شديدة بسبب ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حرب إبادة.



وظهر "بيغ رامي" في مقطع فيديو عبر البث المباشر مع أحد أصدقائه، معبرا عن حزنه وتضامنه الكامل مع فلسطين وغزة، مهاجما الخذلان العربي لأهل غزة.



وقال: "أسوأ إحساس اللي الواحد حاسس فيه إنه حاسس إنه جزء من الخيانة، وإنه حاسس إنه خنجر من الخناجر اللي بتتقتل بيها أولادنا". وأضاف أنه احيانا يفكر لماذا لم يخلقه الله في دولة بعيدة عن فلسطين حتى لا يشعر بالذنب، مضيفا "كان الله في عون الناس اللي هناك".

ووجه رسالة لمن يعتقد أنه بعيد عما يحدث في غزة، موضحا أن الدور قادم عليه وعلى أبنائه، واصفا من يعتقد ذلك بأنه جاهل.



وتابع: "إسرائيل منذ أن احتلت أرضنا واحنا لا عارفين نعيش ولا عارفين ناكل ولا نشرب حتى في أماكنا البعيدة".



وأكمل: "إحنا لما فرطنا بقينا اهون عليهم من أي حاجة في الشارع"، مضيفا: "التفريط آخره اللي احنا فيه وحالنا يرثى له". (روسيا اليوم)