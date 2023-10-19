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صحة

رياضة جديدة أكثر شعبية من التنس.. هذه فوائدها

Lebanon 24
19-10-2023 | 14:00
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انتشرت مؤخراً رياضة جديدة البيكل بول واصبحت أكثر شعبية من التنس حول العالم، وتقول دراسة أجرتها آبل إن هذه الرياضة تجلب فوائد صحية هائلة، بما في ذلك تحسين نتائج الصحة العقلية.

وفي دراسة القلب والحركة التي أجرتها آبل مؤخراً، والتي تم فيها تحليل أكثر من 250.000 تمرين لكرة البيسبول والتنس المسجلة باستخدام ساعات آبل، كان الباحثون متحمسين لمشاركة الأفكار حول الشعبية المتزايدة لكرة البيسبول، ومدى تنافسها مع التنس التقليدي في تعزيز الصحة والعافية.
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وفي جلسات التمرين هذه، غالباً ما شهد المشاركون فترات طويلة من اللعب مع الحفاظ على معدل ضربات القلب عند حوالي 70% من الحد الأقصى المقدر. وفي حين أن جلسات البيكل بول استمرت عادةً لفترة أطول قليلاً من تدريبات التنس، فقد قضى عشاق التنس وقتاً أطول في مناطق معدل ضربات القلب الأعلى كثافة وحققوا متوسطاً أعلى لمعدل ضربات القلب.
والأمر اللافت للنظر هو شعبية تدريبات البيكل بول، التي تجاوزت جلسات التنس لأول مرة وفقاً لأبحاث آبل.. وتبدو هذه الرياضة ذات شعبية متساوية بين مختلف الفئات العمرية، مع ميل طفيف نحو المشاركين الذكور.
ودرس الباحثون أيضاً فوائد الصحة العقلية المحتملة لهذه الأنشطة. وأظهرت النتائج على أداة فحص الاكتئاب انخفاض معدلات المزاج المكتئب بين لاعبي البيكل بول والتنس، ما يؤكد التأثير الإيجابي للنشاط البدني على الصحة العقلية.
 

صحة

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