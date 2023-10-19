كاسيميرو يغيب عن "مانشستر يونايتد"

أكّد "مانشستر يونايتد" أنّ البرازيلي كاسيميرو سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة "شيفيلد يونايتد" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غدٍ السبت، بسبب إصابته أثناء التوقف الدولي.

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وغاب كاسيميرو عن تدريب الفريق اليوم بعد اكتمال صفوفه عقب انتهاء التوقف الدولي.

وذكر يونايتد: "كاسيميرو استمر في البرازيل بناء على نصيحة من النادي للتعافي في أسرع وقت ممكن من الإصابة البسيطة التي تعرض لها أثناء اللعب مع بلاده".



وأضاف النادي أنّ اللاعب البالغ عمره 31 عاماً من المتوقع عودته إلى كارينغتون لاستئناف التدريب منتصف الأسبوع.

وشارك لاعب الوسط في مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم وخاض 79 دقيقة في التعادل 1-1 مع فنزويلا قبل اللعب حتى النهاية في الخسارة 2-صفر على ملعب أوروغواي.