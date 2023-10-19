وفاة بطل كمال الأجسام فيغيريدو عن 29 عاماً







وقال لاعب كمال الأجسام ريكاردو مارتينز كوريا، وهو صديق فيغيريدو، للصحافة إنه كان مع فيغيريدو في المستشفى حيث كان يعالج، وتعرض لسكتة دماغية أدت في النهاية إلى وفاته المفاجئة.

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توفي نجم كمال الأجسام البرازيلي كريستيان فيغيريدو، عن عمر ناهز 29 عاماً، بعد مضاعفات ظهرت عليه أثناء خضوعه لعملية جراحية في الكبد.وقال لاعب كمال الأجسام ريكاردو مارتينز كوريا، وهو صديق فيغيريدو، للصحافة إنه كان مع فيغيريدو في المستشفى حيث كان يعالج، وتعرض لسكتة دماغية أدت في النهاية إلى وفاته المفاجئة.

وأضاف كوريا: "كان من المفترض أن تكون عملية جراحية بسيطة إلى حد ما، ولكن كانت هناك مضاعفات أدت إلى إصابة فيغيريدو بسكتة دماغية".





وتابع: "حاول الأطباء إنقاذه ومنع النزيف من التفاقم ثم أُصيب بنوبة قلبية غير عادية. أصيب جسده بالصدمة. لم يكن بوسع الأطباء فعل أي شيء لإنعاشه. هناك أشياء خارجة عن إرادتنا".