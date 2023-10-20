نيمار حزين ويحتاج إلى عائلته وأصدقائه.. فما القصة؟

أعرب النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، عن خيبة أمله بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في مباراة منتخب بلاده وأوروغواي يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026.

Advertisement

وقال نيمار عبر حسابه على "إكس": هذا وقت حزين جدا.. أعرف أنني قوي لكني هذه المرة سأكون في حاجة أكبر لأسرتي وأصدقائي، ليس من السهل تجاوز تأثيرات الإصابة والجراحة. تخيلوا مواجهة كل هذا من جديد بعد أربعة أشهر من التعافي".

وتعرض نيمار للكثير من الإصابات خلال مسيرته، حيث قضى ثلاث فترات طويلة بعيدا عن الملاعب خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى.

ويذكر أن نيمار (31 عاماً) انتقل إلى الهلال السعودي الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان، وحينها كان قد تعافى للتو من إصابة في الكاحل.



وسجل نيمار هدفا وحيدا في خمس مباريات مع الهلال في كافة المسابقات حتى الآن. (العربية)



