بايرن ينهي السجال بشأن مزراوي بعدما أجرى معه محادثة "مفصلة وواضحة"

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أعلن بايرن ميونيخ أنه أجرى هذا الأسبوع "محادثة مفصلة وواضحة" مع المدافع المغربي نصير مزراوي، مؤكداً بقاءه في النادي، بعدما أبدى تعاطفه مع فلسطين إزاء الحرب التي تشنّها إسرائيل.يأتي ذلك بعدما وَرَدَ في تسجيل مصوّر بثّه اللاعب على "إنستغرام": "اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحققوا النصر. اللهم ارحم الموتى وداوي الجرحى". كذلك ظهر علم مرفرف لفلسطين.وفي حوار لاحقاً مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال مزراوي: "سأكون دوماً في خدمة السلام والعدالة في هذا العالم. وهذا يعني أنني سأكون دائماً ضد كل أشكال الإرهاب والكراهية والعنف... يُقتل أبرياء يومياً، بسبب هذا الصراع الرهيب الذي خرج عن السيطرة. علينا جميعاً أن نكون ضده ونعلن معارضتنا له. هذا أمر غير إنساني ببساطة"."نقل العنف إلى ألمانيا"بايرن أصدر بياناً الجمعة، برّر فيه محادثته مع اللاعب بـ"منشوراته على إنستغرام في ما يتعلّق بالإرهاب ضد إسرائيل قبل نحو أسبوعين، ممّا أدى إلى غضب وانتقادات".ونقل عن الرئيس التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريسن قوله: "أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه يرفض الإرهاب والحرب بشكل حازم، بوصفه شخصاً محباً للسلام، ولم يقصد أبداً التسبّب في أيّ إزعاج من خلال منشوراته".وأضاف: "بايرن يدين هجوم حماس على إسرائيل". وأشار إلى أن مزراوي أعلن "إدانته كل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية".البيان أفاد بأن "بايرن ونصير مزراوي يعارضان بشدة نقل صراع الشرق الأوسط وعنفه إلى ألمانيا، الملتزمة بالسلام". وتابع: "لا مكان للكراهية والعنف من أيّ نوع، في الثقافة السياسية بألمانيا".وشدد على أن النادي البافاري "يقف إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل"، وزاد: "لا شيء يبرّر قتل الأطفال والعائلات".وذكر البيان أن "بايرن يعتقد بأن كرة القدم يجب أن تطلق العنان لقدرتها على المصالحة بين الثقافات المختلفة، خصوصاً في أصعب اللحظات". وأضاف: "سيبقى نصير مزراوي ضمن تشكيلة بايرن ميونيخ، لكنه سيغيب عن الملاعب بسبب إصابة تعرّض لها".