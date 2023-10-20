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رياضة

برشلونة: سنقيم مباراة تكريمية لميسي في «كامب نو»

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:00
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أكد المدير الرياضي لنادي برشلونة، البرتغالي ديكو، أن ناديه مصمم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف الفريق الكتالوني.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية: "سيبقى ميسي المثال الأكبر في تاريخ نادي برشلونة، على الأرجح أمام ( ثنائي برشلونة السابق) يوهان كرويف و(المهاجم البرازيلي السابق) رونالدو. ستكون هناك مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد (كامب نو) عندما يصبح جاهزا".

وتابع "آمل أن يستمر (ميسي) في اللعب لسنوات عدة، لأن كل الذين يحبونه ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيدا".

وأمضى ميسي (36 عاما)، معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكتالوني وخاض في صفوفه 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفا وأحرز لقب بطل الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس إسبانيا 7 مرات. (روسيا اليوم)

 

 

 

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