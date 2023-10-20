تعاطي بطل العالم مع الأرجنتين في مونديال قطر للمنشطات

عاقبت سلطات مكافحة المنشطات في كرة القدم، نجم إشبيلية السابق ومونزا الإيطالي الحالي، الأرجنتيني بابو غوميز، بالإيقاف لعامين بعد ثبوت تناوله مواد محظورة تدخل ضمن قائمة المنشطات.

وخضع غوميز (35 عاما) لكشوفات مفاجئة في حصة تدريبية كان يخوضها مع نادي إشبيلية في نوفمبر الماضي (قبل مشاركته مع الأرجنتين في مونديال قطر 2022)، ليتلقى بعد أشهر من الحادثة مراسلة تخبره بأن الفحوصات موجبة، لكن الخبر بقي مخفيا على وسائل الإعلام المحلية والعالمية قبل صدور العقوبة يوم الجمعة وفقا لما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وبحسب رواية اللاعب الأرجنتيني للأحداث، فإنه شعر بالمرض، مما دفعه لتناول دواء السعال للأطفال دون استشارة مسبقة مع أطباء إشبيلية.

وسيكون من حيث المبدأ، وفقا لـ"ماركا"، أن غوميز تناول دواء من عائلة "B2" الأدرينالية، على غرار السالبوتامول وهي أدوية محظورة في مجال كرة القدم والرياضة بصفة عامة.

يذكر أن غوميز، شارك مع الأرجنتين في مباراتين في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، ضد المنتخب السعودي في دور المجموعات وأستراليا في ثمن النهائي، وحينها لم تكن ظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها. (وكالات)