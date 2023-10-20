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رياضة

بنزيما يسجل هدفا لاتحاد جدة وآخر في مرماه ويدخل التاريخ

Lebanon 24
20-10-2023 | 23:00
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دخل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، تاريخ ناديه اتحاد جدة، خلال مباراة الفريق ضد مضيفه التعاون، مساء أمس، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي.

وسجل بنزيما هدف التقدم لاتحاد جدة برأسية رائعة، في الدقيقة 22، ولم تمر سوى 4 دقائق، ليسجل نادي التعاون هدف التعادل، وعن طريق بنزيما أيضا، وهذه المرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وذكر موقع "goal"، أن بنزيما دخل تاريخ نادي اتحاد جدة، إذ أصبح ثاني لاعب فقط في الفريق يسجل هدفا لـ"العميد" وفي مرماه، خلال مباراة واحدة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009، وذلك بعد زياد الصحفي، مدافع الفريق السابق.

 

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