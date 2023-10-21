بعد نشر الهلال السعودي صورة لدعم الفلسطينيين.. جدل بعد حذفها

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نشر نادي الهلال السعودي، صورة دعائية لمباراة الفريق مع نادي الخليج في بطولة الدوري السعودي، تدعم الفلسطينيين في ظل الأحداث الجارية، قبل أن يحذفها سريعا عبر حسابه على منصة "إكس"، مما أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.ونشر حساب النادي على "إكس"، صورة اللاعب علي البليهي بـ"الكوفية" الفلسطينية، في منشور لتقديم مباراة الفريق أمام الخليج في الدوري، وشاهد المنشور أكثر من مليون متابع لحساب النادي، قبل حذفه.ورفعت جماهير الهلال لافتات دعم كبيرة لنجم الفريق نيمار جونيور، وذلك في أعقاب إصابته القوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم.ولم يكشف النادي عن سبب حذف الصورة، فيما قارن البعض بين لافتات دعم نيمار وبين لافتات خلال مباراة أوساسونا وغرناطة في الدوري الإسباني، حيث رفعت جماهير أوساسونا أعلاما فلسطينية خلال المباراة.