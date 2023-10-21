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رياضة

ماذا قال جيسوس مدرب الهلال عن لقطته المثيرة للجدل مع ديلغادو؟

Lebanon 24
21-10-2023 | 03:27
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لم يخفِ البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال انزعاح لاعب الفريق البرازيلي ميشائيل ديلغادو بعد استبداله في مباراة الخليج.

وحقق الهلال فوزاً صعباً على الخليج بهدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 30، في ختام مباريات اليوم الأول من الأسبوع العاشر لمنافسات الدوري السعودي.
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وقال جيسوس: "كان بالإمكان أن نفوز بأربعة أو خمسة أهداف، بعد فترة التوقف كان من المهم أن نحقق الإنتصار".

وأضاف: "نحن في الاتجاه الصحيح، نملك أفضل خط هجوم، وكذلك أفضل خط دفاع بالتساوي مع الاتحاد، وأنا سعيد لأننا خرجنا بشباك نظيفة".

وتفاعل المدرب البرتغالي مع التشجيع الذي تلقاه من جمهور الهلال خلال مباراة الخليج، قائلاً: "أشكر جمهور الهلال التي هتفت باسمي، أبادلهم نفس الحب، وأعدهم أن نستمر بتحقيق النتائج الإيجابية".

وحول إصابة نيمار القوية وابتعاده عن الفريق، رد جيسوس: "خسارة لاعب بحجم نيمار أمر صعب، هي خسارة ليست للهلال فقط، بل للكرة السعودية أيضاً، يجب أن تأقلم على اللعب بدونه، ونتمنى أن يعود أقوى".

وقبل نهاية المباراة، قرر المدرب استبدال ديلغادو الذي انفعل وقذف إحدى زجاجات المياه ودخل بعد ذلك في مشادة مع المدرب.

وبسؤاله عن هذا الموقف، قال جيسوس: "اللاعب كان منزعجاً من الألم الذي يعاني منه أسفل البطن. لقد تحامل على نفسه من أجل الفريق. أعتقد أنه منزعج من الأداء الذي قدمه، وعلاقتي به ممتازة".
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