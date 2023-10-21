فرشتابن الأسرع في تجارب سباق الجائزة الكبرى الأميركي

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حقق ماكس فرستابن سائق رد بول، بطل العالم ثلاث مرات، أسرع زمن في التجارب الحرة لسباق جائزة أميركا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني ولويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثالث.وقطع فرستابن، الذي فاز بالبطولة للعام الثالث على التوالي في السباق السابق في قطر، أفضل زمن على حلبة الأمريكتين المتعرجة في أوستن، وهو دقيقة واحدة و35.912 ثانية بإطارات لينة.وكان لوكلير، الذي يستخدم إطارات لينة أيضا، أبطأ بفارق 0.156 ثانية عن السائق الهولندي بينما جاء هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز الثالث بسيارة محدثة وبفارق 0.281 ثانية عن السائق الهولندي في جولة تجارب وحيدة للسباق في ظل أجواء شديدة الحرارة.ومن المقرر أن يتبع ذلك التجارب التأهيلية، لسباق الجائزة الكبرى الذي سيقام يوم الأحد، وذلك في وقت لاحق يوم الجمعة. وسيتم تخصيص غدا السبت لتجارب سباق السرعة وسباق السرعة المنفصل والذي يمتد لمسافة 100 كيلومتر.ويمكن لفرستابن أن يحقق الفوز رقم 50 في مسيرته بعد غد الأحد، ويعادل الرقم القياسي بالفوز بالسباق رقم 15 هذا الموسم، إذا حقق فوزه الثالث على التوالي في أوستن.