Advertisement

رياضة

فرشتابن الأسرع في تجارب سباق الجائزة الكبرى الأميركي

Lebanon 24
21-10-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1120826-638334810091670463.jpg
Doc-P-1120826-638334810091670463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق ماكس فرستابن سائق رد بول، بطل العالم ثلاث مرات، أسرع زمن في التجارب الحرة لسباق جائزة أميركا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني ولويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثالث.
Advertisement

وقطع فرستابن، الذي فاز بالبطولة للعام الثالث على التوالي في السباق السابق في قطر، أفضل زمن على حلبة الأمريكتين المتعرجة في أوستن، وهو دقيقة واحدة و35.912 ثانية بإطارات لينة.

وكان لوكلير، الذي يستخدم إطارات لينة أيضا، أبطأ بفارق 0.156 ثانية عن السائق الهولندي بينما جاء هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز الثالث بسيارة محدثة وبفارق 0.281 ثانية عن السائق الهولندي في جولة تجارب وحيدة للسباق في ظل أجواء شديدة الحرارة.

ومن المقرر أن يتبع ذلك التجارب التأهيلية، لسباق الجائزة الكبرى الذي سيقام يوم الأحد، وذلك في وقت لاحق يوم الجمعة. وسيتم تخصيص غدا السبت لتجارب سباق السرعة وسباق السرعة المنفصل والذي يمتد لمسافة 100 كيلومتر.

ويمكن لفرستابن أن يحقق الفوز رقم 50 في مسيرته بعد غد الأحد، ويعادل الرقم القياسي بالفوز بالسباق رقم 15 هذا الموسم، إذا حقق فوزه الثالث على التوالي في أوستن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:39 | 2023-10-21
06:35 | 2023-10-21
04:30 | 2023-10-21
03:27 | 2023-10-21
01:47 | 2023-10-21
23:00 | 2023-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24