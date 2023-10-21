بعد تصريح مهاجم إسرائيلي.. مشجعو نادٍ إسباني يرفعون علم فلسطين تضامنا مع غزة

رفع العشرات من مشجعي نادي أوساسونا الإسباني أعلاما فلسطينية، في مباراة فريقه أمام ضيفه غرناطة التي أقيمت أمس الجمعة في الدوري الإسباني.



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وقد يواجه أوساسونا بعض المشاكل بسبب تصرف جماهيره، بحسب ما كشفته تقارير صحفية إسبانية.

وتعرض مهاجم غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان للانتقادات بسبب تعليقاته، اذ دعا بعد هجوم حركة "حماس" على "إسرائيل" في السابع من الشهر الجاري إلى "إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين".



وقال نادي غرناطة إنه تحدث مع لاعبه بهذا الشأن، علما أن وايزمان لم يسافر إلى بامبلونا مع فريقه لخوض مباراة الجمعة بعد أن أبلغته السلطات أن سلامته في خطر.



وقرر مشجعو أوساسونا على ما يبدو الاحتجاج على تصريح اللاعب بشكل جماعي، عبر رفع أعلام فلسطين.



وحتى الآن لم يكن هناك أي رد أو اقتراح بإيقاف وايزمان أو تغريمه بسبب تعليقاته، لكن تم تقديم شكاوى قانونية ضده. (سكاي نيوز)