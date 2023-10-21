"حسبنا الله ونعم الوكيل".. لاعب أرسنال الإنكليزي ينشر فيديو وهو يتلو القرآن الكريم تضامناً مع غزّة

واصل اللاعب الدولي المصري محمد النني نجم منتخب مصر، المحترف في صفوف نادي "أرسنال" الإنكليزي دعمه لفلسطين.

ونشر النني مقطع فيديو له من خلال حسابه على "انستغرام"، وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون". وعلّق على مقطع الفيديو قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل".4

وفي وقت سابق، دعم النني فلسطين وشعبها، اذ وضع العلم الفلسطيني مع صورة للمسجد الأقصى على صفحته في تطبيق "إنستغرام" بدلا من صورته الشخصية، رغم تخذيرات ناديه الإنكليزي من إظهار أي رد فعل تجاه ما يجري في فلسطين. (رصد لبنان 24)



