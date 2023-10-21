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رياضة

معروف بتسديداته القوية وتصفيفة شعره المميزة... وفاة أسطورة مانشستر يونايتد

Lebanon 24
21-10-2023 | 14:00
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أعلن مانشستر يونايتد وفاة لاعبه بوبي تشارلتون، الذي فاز بكأس العالم مع إنكلترا وأصبح سفيراً محبوباً للنادي والمنتخب، عن عمر يناهز 86 عاما.

وفاز تشارلتون، المعروف بتسديداته القوية وتصفيفة شعره المميزة، بثلاثة ألقاب للدوري إضافة لكأس أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي خلال مسيرة استمرت 20 عاما مع مانشستر يونايتد.
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وكان تشارلتون أيضا جزءا لا يتجزأ من منتخب إنكلترا الذي فاز بكأس العالم عام 1966، فضلاً عن كونه كريما ومتواضعا ويُنظر إليه على أنه أعظم من خدم يونايتد على الإطلاق، وقد ظهر في 758 مباراة مع النادي، وسجل 249 هدفا.

وصمد الرقمان لفترة طويلة حتى تفوق رايان غيغز على الأول في عام 2008 وواين روني على الأخير بعدها بتسع سنوات.

وقال النادي في بيان: "مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ نادينا".
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