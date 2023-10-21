فينيسيوس اللاعب الأعلى أجراً في ريال مدريد!

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أفادت صحيفة El Confidencial بأن جونيور فينيسيوس أصبح اللاعب الأعلى أجراً في ريال مدريد.وذكرت الصحيفة أن فينيسيوس جونيور سيصبح من بين الأعلى أجراً في العقد الجديد مع ريال مدريد، ووقع "فيني" عقداً مع بطل أوروبا 14 مرة حتى عام 2027.وكشفت الصحيفة أن النجم البرازيلي سينتقل من الحصول على 3 ملايين إلى 10 مليون يورو، وسيكون بنفس مستوى الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام.وبهذا التوقيع وضعت إدارة نادي ريال مدريد حداً لإغراءات الأندية المنافسة التي تتربص بجناح "الميرنغي".وقالت الصحيفة الإسبانية: "فينيسيوس هو لاعب استراتيجي في مشروع ريال مدريد الحالي والمستقبلي".وتابعت: "يوضح النادي ذلك من خلال التجديد والتحسين الكبير في العقد مما يجعله من بين أعلى الأجور في الفريق. تم إغلاق الاتفاقية منذ أشهر مع وكيله فريدريكو بينا، وهو نفس الشخص الذي أبرم صفقة المهاجم إندريك".وأضافت: "التقدم والأداء الذي حققه فينيسيوس في العامين الماضيين، والذي صنع التاريخ بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في باريس، أدى إلى تسريع المفاوضات معه".واختتمت: "يعطي فلورنتينو بيريز الأولوية لحماية البرازيلي، مقتنعاً بأنه لاعب يصنع الفارق وملتزم في ريال مدريد".