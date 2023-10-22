صاروخية رونالدو تمنح النصر فوزا ثمينا في الدوري السعودي

منح البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي فوزا ثمينا على ضيفه ضمك بهدفين لواحد، على ملعب "الأول بارك" في الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

تقدم الكاميروني جورجيس نكودو بالهدف الأول لفريق ضمك، في الدقيقة 45 من زمن المباراة، ثم عدّل النصر سريعا عن طريق البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 52، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 56 مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز يعود النصر إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أبها بهدفين لمثلهما قبل فترة التوقف الدولي.

ورفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف التعاون صاحب المركز الثاني وأربع نقاط خلف الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.