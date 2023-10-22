مبابي يقود سان جيرمان لمواصلة صحوته

استعاد كيليان مبابي شهيته التهديفية وقاد فريقه باريس سان جيرمان إلى مواصلة الصحوة بالفوز على ضيفه ستراسبورغ 3-0، امس، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونزع مبابي النحس الذي لازمه في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري وهز الشباك مفتتحا التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يمرر كرة حاسمة ترجمها الإسباني كارلوس سولر إلى هدف ثان في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وهذا الفوز هو الثاني تواليا لسان جيرمان بعد الأول على رين، عقب تعادله المخيب مع كليرمون فيران 0-0، فأكد جاهزيته لاستحقاقه الأوروبي الصعب على أرضه أمام ميلان الإيطالي الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. (روسيا اليوم)