مكيون تسجل ثاني رقم قياسي في 48 ساعة

سجلت السباحة الأسترالية كيلي مكيون ثاني رقم قياسي في غضون 48 ساعة، عندما حطمت رقمها العالمي لتفوز بسباق 100 متر ظهراً في بطولة العالم للرياضات المائية في بودابست عاصمة المجر السبت.

وتفوقت مكيون بفارق 0.12 ثانية على رقمها السابق عندما قطعت مسافة السباق في 57.33 ثانية، بعد أقل من 24 ساعة من تسجيلها رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق 50 متراً ظهراً في البطولة نفسها.

وكتبت مكيون عبر موقع «إنستغرام»: «مشاهد جنونية هنا في بودابست وأقل ما يمكنني قوله هو أنني أشعر بالدهشة بما حققته من نتائج هنا. هذه نهاية جميلة للعام وهل هناك سبيل أفضل لإنهاء العام من تسجيل رقمين قياسيين عالميين؟».

وأضافت مكيون: «متحمسة للغاية ومتوترة قبل بداية الموسم الجديد».

ومكيون حالياً هي البطلة الأولمبية في سباقي 100 متر و200 متر ظهراً، وتحمل أيضاً الرقم القياسي العالمي في سباقات 50 متراً و100 متر و200 متر في نوعها المفضل. (الشرق الأوسط)