بعد ثنائية صلاح في مرمى إيفرتون.. إليكم ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي

اقترب النجم المصري محمد صلاح، خطوة جديدة من صدارة قائمة هدافي الدوري الإنكليزي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على إيفرتون 2-0 أمس السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من المسابقة.



وسجل صلاح هدفي فوز ليفربول في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و"90+3".

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ووصل النجم المصري لهدفه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليرتقي لمركز الوصافة في قائمة هدافي المسابقة، خلف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند متصدر القائمة برصيد تسعة أهداف.



وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز:



في المرتبة الأولى، إيرلينغ هالاند- مانشستر سيتي- 9 أهداف.



وفي المرتبة الثانية، محمد صلاح- ليفربول- 7 أهداف.



أما في المرتبة الثالثة: سون هيونغ مين- توتنهام- 6 أهداف.



وألكسندر إيزاك- نيوكاسل يونايتد- 6 أهداف.



وفي المرتبة الرابعة: غارود بوين- وست هام- 5 أهداف.



وهوانغ هي تشان- ولفرهامبتون- 5 أهداف.



وبراين مبيمو - برينتفورد - 5 أهداف



وكالوم ويلسون - نيوكاسل - 5 أهداف. (روسيا اليوم)