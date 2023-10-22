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رياضة

رونالدو يحسم الجدل بشأن مستقبله مع النصر.. ويوجه رسالة للسعوديين

Lebanon 24
22-10-2023 | 11:00
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حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل بشأن مستقبله بعدما قاد فريقه النصر لتحقيق فوز صعب وثمين على ضمك بنتيجة 2-1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وعقب المباراة، قال رونالدو الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى صيف العام 2025، عن مستقبله في تصريحات لشبكة قنوات "SSC" السعودية: "ما هو مؤكد أنني سأواصل مع النصر في بقية الموسم الحالي، بالإضافة للموسم المقبل، أما عن موعد الاعتزال، فلا أعرف حقيقة، أنتظر حتى يقول لي جسدي كريستيانو توقف".
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وعن سر مستوياته القوية في الفترة الأخيرة رغم بلوغه سن الـ38، قال النجم البرتغالي: "العمل الشاق الذي أقوم به هو ما يجعلني دائما في القمة".

ولم ينس رونالدو الحديث عن "التيفو" المميز الذي رفعته جماهير النصر من أجله في لقاء ضمك  بعد أن وصل إلى 200 مباراة دولية مع البرتغال، حيث قال: "أشكر الشعب السعودي وأشكر جمهور النصر على حفاوتهم بي والأجواء اليوم (السبت) في الملعب رائعة". (روسيا اليوم) 
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