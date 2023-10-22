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رياضة

مورينيو يشكو "ضغوطاً" على الحكم... ومدرب مونزا "فخور" بلاعبيه

Lebanon 24
22-10-2023 | 14:00
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شكا البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، من "ضغوط" مارسها الجهاز الفني لمونزا على الحكم، أدت إلى طرده، فيما أعرب مدرب مونزا رافائيلي بالادينو عن "فخره" بلاعبيه.

وسجل ستيفان الشعراوي هدفاً في الدقيقة 90، خلال فوز روما على ضيفه مونزا 1-0، علماً أن الأخير لعب بعشرة لاعبين بعد طرد دانيلو دامبروسيو في الدقيقة 41.

وطُرد مورينيو الذي جثا على ركبتيه احتفالاً بالفوز، خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، إثر إيماءات تجاه الطاقم الفني لمونزا.

وقال مورينيو: "لا أعرف سبب حصولي على بطاقة حمراء، فقط قمت بإيماءة إلى المقاعد (الخاصة بالمنافس)، لم أنطق بكلمة واحدة. مارس الجهاز الفني لمونزا ضغطاً كبيراً على الحكم، لم يكن عليهم التصرّف بهذه الصورة".

وأضاف: "إنهم لا يستحقون خسارة المباراة. دائماً ما كان فريقي في وضع صعب، ارتكبنا أخطاء كثيرة وعانينا. كانت مباراة متدنية فنياً، لكنها عاطفية جداً".

أما مدرب مونزا رافائيلي بالادينو فقال: "أنا فخور بلاعبي فريقي والأداء الذي قدّموه. لعبنا مباراة رائعة رغم النقص العددي. لكنها طبيعة الأمور في كرة القدم، لم نستحق ذلك وستساعدنا هذه المباراة على التطوّر".

 
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