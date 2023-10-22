بعد تعرضه لكسر في يده.. غوريتسكا يغيب عن بايرن ميونخ

يغيب ليون غوريتسكا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، عن فريقه لعدة مباريات، بعد تعرّضه لكسر في يده إثر فوزه على ماينز في الدوري الألماني.

غوريتسكا الذي اختتم أهداف فريقه أمام ماينز 3-1، أُصيب بكسر في عظمة يده وخضع لجراحة "ناجحة" الأحد، وسيغيب عن "المباريات المقبلة"، بحسب بيان أصدره بايرن.

ولن يسافر اللاعب الدولي مع بايرن إلى تركيا لمواجهة غلطة سراي الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، كما لن يشارك في مباراة السبت أمام دارمشتات في الدوري.

وتأتي إصابة غوريتسكا في وقت صعب بالنسبة إلى بايرن، الذي يفتقر إلى العديد من كوادره، أبرزهم قائده الحارس مانويل نوير الغائب منذ 10 أشهر بسبب كسر في ساقه أثناء التزلج، وسيرج غنابري (كسر في الذراع)، والمغربي نصير مزراوي، والبرتغالي رافاييل غيريرو والفرنسي دايوت أوباميكانو بسبب مشكلات عضلية.

وشكا مدرب بايرن توماس توخيل من أن فريقه كان "خجولاً بعض الشيء"، بعد إغلاق فترة الانتقالات في أيلول وقبل إصابة العديد من نجومه.