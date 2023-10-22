الدوري الألماني: فوز أول لكولن على مونشنغلادباخ في ديربي الراين

حقق كولن أول فوز له هذا الموسم، على جاره بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وفرض قائد كولن النمساوي فلوريان كاينتز نفسه نجماً لديربي نهر الراين، بتسجيله هدفين من ثلاثة لفريقه، كلاهما من ركلة جزاء، في الدقيقتين 9 و76.

وأضاف لوكا فالدشميدت الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل السويسري نيكو إلفيدي الهدف الوحيد لمونشنغلادباخ، في الدقيقة 63.

وشكّلت الدقيقة 72 نقطة تحوّل في المباراة، لدى طرد لاعب الوسط الفرنسي مانو كوني، إثر تدخل عنيف على النمساوي ديان ليوبيتشيتش، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتجمّد رصيد مونشنغلادباخ عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما رفع كولن رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر.