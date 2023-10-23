الأرجنتين مهدّدة بفقدان لقب كأس العالم؟! هذه تفاصيل الأزمة كاملة

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ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن غوميز خضع لفحص منشطات عندما كان لاعباً ل"إشبيلية" قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم التي فاز بها مع منتخب الأرجنتين. وأكدت شبكة "ريليفو" أن العينة التي تم فحصها من الأرجنتيني جاءت نتيجتها إيجابية في صدمة قوية للاعب الذي انضم إلى "مونزا" في صفقة انتقال حر قبل أسابيع.وحدث الأمر خلال جلسة تدريبية في "إشبيلية"، اذ تلّقى اللاعب في أحد الجلسات اتصالاً من الأطباء لإخباره بضرورة إجراء فحص المنشطات، وبحسب رواية غوميز فقد قضى الأرجنتيني ليلة سيئة قبل هذه الواقعة بأيام، مما دفعه إلى تناول شراب من أحد أبنائه دون استشارة مسبقة مع أطباء النادي.وشارك غوميز مع الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 عقب خضوعه لفحص المنشطات، وحصل على اللقب لاحقاً، وكذلك كان جزءا من كتيبة "إشبيلية" التي فازت ببطولة الدوري الأوروبي، ولكن بعد ثبوت تعاطيه مادة "تيربوتالين" أصبحت مسيرته على المحك، اذ كانت واقعة المنشطات السبب الرئيسي في عدم انتقال اللاعب البالغ من العمر 35 سنة إلى أي فريق خلال "الميركاتو" الصيفي الماضي، حيث لم يرغب أي ناد في المخاطرة بضمه، لذلك عاش اللاعب حالة من التجميد بعد الاتفاق مع "إشبيلية" على فسخ عقده في اليوم الأخير من السوق، وكان يخطط للانتظار حتى شهر كانون الثاني قبل التوقيع مؤخراً لـ "مونزا" الإيطالي.ووفقاً لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن الأرجنتين و"إشبيلية" مهددان بفقدان تلك البطولات، ولكن بحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يتم سحب أي الألقاب من أي فريق في حالة المنشطات، إلا بعد ثبوت تعاطي ثلاثة من لاعبيه أو أكثر المنشطات. وبهذا فإنه لن يتم سحب اللقب من "التانغو" أو "الأندلسي"، إلا بعد ثبوت وجود لاعبين آخرين غير بابو غوميز، يتعاطيان المنشطات في القائمة.وفي أول تعليق له، نفى غوميز الذي يدعي أنه تناول المادة المحظورة قسراً كجزء من شراب السعال الذي يستخدمه نجله، أمس الأحد تعاطيه المنشطات، وذلك رغم إيقافه لمدة عامين، وقال عبر صفحته في "إنستغرام": "لم أستخدم مطلقا، ولم يكن لديّ أي نية على الإطلاق لاستخدام وسائل المنشطات". وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام العلاجي للتيربوتالين مسموح به للرياضيين المحترفين، ولا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تحسين الأداء الرياضي"، مشددا على أنه قد تكون هناك إجراءات قانونية، لأنه يعتقد أن قضيته لم يتم التعامل معها وفقا للقوانين.