مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة: الرياض تحتضن الحدث الأضخم في مجال الرياضة الالكترونية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأحد، تنظيمه "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة" في الرياض، الإثنين 23 تشرين الأول الجاري.
ويعتبر المؤتمر الحدث الأضخم الذي يجمع قادة قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة تحت سقف واحد، إذ يتوقع مشاركة 300 من قادة قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، بما فيهم ناشري الألعاب، وشركات تنظيم البطولات، وشركات البث المباشر، واللاعبين، وأبرز الشخصيات الرياضية، وصناع السياسات.
ويتخلل المؤتمر جلسات حوارية ونقاشات مع كبار التنفيذيين والخبراء، ولقاءات ثنائية توفر فرصاً غير مسبوقة للتواصل مع قادة القطاع.
يتناول "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة" مواضيع عدة في مقدمتها وجه الرياضة في القرن الحادي والعشرين، والمسارات الجديدة لتوسيع قاعدة جمهور الألعاب الإلكترونية عالمياً.
إلى جانب كيفية استطاعة أندية الرياضات الإلكترونية التكيف مع التغيرات المستمرة في القطاع، وإطلاق الإمكانات الواعدة للرياضات الإلكترونية في العالم الجديد.
كما سيتطرق المؤتمر إلى مستقبل العروض الحية ودور الرياضات الإلكترونية فيه.
يشارك ضمن "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة" في الرياض، قائمة من المتحدثين والمشاركين من أبرز الشخصيات في قطاع الرياضات الإلكترونية.
في مقدمتهم براين وارد الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، و توشيموتو ميتومو نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للاستراتيجية مجموعة سوني.
إضافة إلى مساعد الدوسري المؤسس والرئيس التنفيذي لفريق فالكونز، ولويس فيسنتي رئيس مجلس الإدارة أبيكس، و أليخاندرو عجاج المؤسس ورئيس مجلس الإدارة فورمولا إي، و شوجي أوتسومي الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس ألعاب المستهلكين وترانس ميديا في Sega، والرئيس التنفيذي لشركة Sega of America.
شهد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية نمواً هائلاً في ظل التطور المتسارع.
إذ يتواجد 3 مليارات لاعب حول العالم بمعدل نمو نحو خمسة أضعاف لسوق الألعاب الإلكترونية مع حلول عام 2030.
بالإضافة لمعدل النمو المتوقع لأعداد الجمهور إلى 1.8 مليار مشاهد، ويوجد أكثر من 60% من مشاهدي الرياضات الإلكترونية تتراوح أعمارهم بين 16- 34 عاماً.