مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة: الرياض تحتضن الحدث الأضخم في مجال الرياضة الالكترونية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأحد، تنظيمه "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة" في الرياض، الإثنين 23 تشرين الأول الجاري.

ويعتبر المؤتمر الحدث الأضخم الذي يجمع قادة قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة تحت سقف واحد، إذ يتوقع مشاركة 300 من قادة قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، بما فيهم ناشري الألعاب، وشركات تنظيم البطولات، وشركات البث المباشر، واللاعبين، وأبرز الشخصيات الرياضية، وصناع السياسات.

ويتخلل المؤتمر جلسات حوارية ونقاشات مع كبار التنفيذيين والخبراء، ولقاءات ثنائية توفر فرصاً غير مسبوقة للتواصل مع قادة القطاع.

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