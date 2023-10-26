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رياضة

إيقاف ساندرو تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:00
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قررت المحكمة الرياضية الإيطالية، أمس، إيقاف لاعب منتخب البلاد ونادي نيوكاسل الإنجليزي ساندرو تونالي 18 شهرا، بعد اعترافه أمام النيابة العامة في تورينو بتورطه في قضية المراهنات المحظورة.

 

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان على موقعه بالإنترنت: "سيتم تحويل 8 أشهر منها إلى جلسات علاج تأهيلية للتعافي من إدمان القمار، وغرامة قدرها 21 ألف دولار بسبب انتهاك المادة 24 التي تحظر إمكانية المراهنة على أحداث كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا".

 

وبهذه العقوبة لن يشارك نجم نيوكاسل مع منتخب بلاده إيطاليا في بطولة الأمم الأوروبية المقبلة يورو 2024، وسيعود تونالي لممارسة كرة القدم في آب 2024.

 

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية قالت إن نيوكاسل يعتزم رفع دعوى قضائية على ميلان بسبب بيعهم لتونالي، وهم على علم بقضية المراهنات بعدما أصبح اللاعب أغلى صفقة في تاريخ إيطاليا والتي قدرت بـ 74 مليون دولار الصيف الماضي. (الأناضول)

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