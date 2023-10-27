"رجل سمين وبائس ".. إقالة مدرب كرة قدم بعد تنمره على منافسه

أعلن نادي بريستول روفرز، الإنجليزي إقالة مدربه جوي بارتون، من منصبة كمدير فني للفريق، بعد أيام من تنمره على أحد منافسيه.

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وتعادل بريستول روفزر، أمام ستيفنيج يوم الثلاثاء الماضي، بهدف لمثله ليواصل الفريق فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.وعقب المباراة، خرج مدرب بريستول جوي بارتون، ووصف ستيف إيفانز مدرب ستيفنيج، بأنه سمين وبائس ليعلن بعدها نادي بريستول إقالة بارتون من منصبه.وجاء في البيان الذي نشره فريق بريستول: " الجميع في النادي يود أن يشكر جوي على كل جهوده، ويتمنى له التوفيق في المستقبل".وبدأ بارتون لاعب ليفربول ومانشستر سيتي السابق، مسيرته التدريبية في 2018، قبل أن ينضم إلى لتدريب بريستول في عام 2021. (جول)