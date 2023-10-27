"برشلونة" يعاني قبل "الكلاسيكو" بسبب الإصابات.. ماذا عن "ريال مدريد"؟

يعاني نادي "برشلونة" الإسباني من لعنة إصابات ضربت صفوفه بقوة قبل مواجهته المرتقبة أمام "غريمه ريال مدريد"، غدا السبت في قمة الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.



Advertisement واضطر تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لاستدعاء 8 لاعبين من أكاديمية النادي "الكاتالوني" قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا الأربعاء في مواجهة "شاختار دونيتسك"، لأن الفريق كان يعاني من إصابة 8 لاعبين أساسيين، ومن بينهم المهاجم البولندي الشهير روبرت ليفاندوفسكي. واضطر تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لاستدعاء 8 لاعبين من أكاديمية النادي "الكاتالوني" قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا الأربعاء في مواجهة "شاختار دونيتسك"، لأن الفريق كان يعاني من إصابة 8 لاعبين أساسيين، ومن بينهم المهاجم البولندي الشهير روبرت ليفاندوفسكي.

وكان البرتغالي جواو فيليكس مهاجم الفريق "الكتالوني" آخر ضحايا الإصابات، اذ سقط خلال مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على أرض الملعب وقد تم استبداله بالشاب مارك جويو.

ومع ازدياد حدة التوتر لدى جماهير "برشلونة"، خرج فيليكس ليطمئن الجميع بأنه سيكون جاهزاً لخوض "كلاسيكو الأرض" ضد ريال مدريد، وقال البرتغالي عبر رسالة على حسابه بموقع "إنستغرام": "أنا بخير، لقد كانت مجرّد ضربة بسيطة، الآن أنا في طريقي للتعافي".

وتزداد الحيرة في برشلونة بشأن موقف ليفاندوفسكي من المشاركة أمام "الريال"، لكن اللاعب سيوجد في تدريبات الفريق اليوم الجمعة، مع خضوعه لاختبار بدني قوي، ولو استجاب كاحله بشكل جيد سيشارك في المباراة، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ما غيابات برشلونة المؤكدّة في "الكلاسيكو"؟

أكدت صحيفة "as" الإسبانية غياب الثلاثي، بيدري وسيرجي روبرتو وغول كوندي، عن "برشلونة"، وأشار التقرير إلى أن مشاركة ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ معلّقة في الهواء، وستعتمد بشكل كبير على شعور الثنائي خلال التدريبات اليوم الجمعة.

فيما عاد البرازيلي رافينيا إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يشارك بصورة طبيعية في "الكلاسيكو".

ماذا عن حال "الملكي"؟

"ريال مدريد" المتصدّر ليس في وضع جيد جداً أيضاً، فهو الآخر يعاني من غياب حارس المرمى تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو. ومؤخراً، أثار غود بيلينغهام نجم خط الوسط قلق جماهير "الريال"، اذ تعرّض إلى ضربة قوية خلال مباراة فريقه أمام "براجا" البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، واضطر للخروج من اللقاء قبل دقائق على صافرة النهاية، ليبدأ الحديث عن احتمالية تعرضه لإصابة ستبعده عن الكلاسيكو.

لكن اللاعب قرّر توجيه رسالة اطمئنان إلى جماهير "الأبيض" بشأن جاهزيته للعب أمام "برشلونة"، حيث قال في تصريح مقتضب لقناة "RTVE" الإسبانية: "سوف ألعب في الكلاسيكو".

ويعد بيلينغهام النجم الأول في صفوف "ريال مدريد" خلال موسم 2023-2024، حيث تمكن من تسجيل 11 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة خاضها في جميع البطولات بقميص النادي "الملكي".