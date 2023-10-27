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رياضة
بعد فوز ليفربول على تولوز بالدوري الأوروبي.. رقم قياسي جديد لصلاح
Lebanon 24
27-10-2023
|
09:00
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واصل ليفربول استعراض عضلاته في مسابقة الدوري الأوروبي، بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي، باكتساحه ضيفه تولوز الفرنسي 5-1، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة.
وتصدر الريدز مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد تولوز عند 4 نقاط في المركز الثالث.
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من مجهود فردي رائع افتتح الدولي البرتغالي ديوغو جوتا النتيجة لليفربول في الدقيقة 9، قبل أن يعود تولوز سريعاً بهدف تيس دالينغا في الدقيقة 16 بعد انفراد صريح من الجهة اليمنى.
وعاد ليفربول للتقدم بالهدف الثاني عبر الياباني واتارو إيندو في الدقيقة 30، فيما أضاف الأوروغوياني داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة 34.
وتابع الهولندي ريان خرافينبيرش كرة عائدة من القائم في الدقيقة 64، ليضيف رابع أهداف نادي شمال غرب إنجلترا.
واختتم النجم المصري محمد صلاح، الذي دخل بديلاً، خماسية ليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد مرواغة جميلة.
وبات صلاح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف مع فريق إنجليزي واحد في البطولات الأوروبية برصيد 43 هدفاً، متخطياً الفرنسي تييري هنري النجم السابق لنادي أرسنال.
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