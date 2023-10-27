رغم إيقافه 10 أشهر.. مدرب نيوكاسل لا يستبعد مشاركة تونالي في مباريات الدوري

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أكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد الجمعة، أن لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي، الموقوف لعشرة أشهر بسبب فضيحة المراهنات الرياضية غير قانونية، قد يلعب السبت ضد مضيفه ولفرهامبتون في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.هاو لم يستبعد أن يكون تونالي جزءاً من الفريق الذي سيسافر إلى ولفرهامبتون، رغم العقوبة التي فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الخميس.وقال: "سمعنا الأخبار لكننا لم نتلقَ أي شيء من السلطات الإيطالية في الوقت الحالي. لذلك ننتظر وصول التأكيد الرسمي إلينا. هناك فرصة جيدة ليكون متاحاً لنا".وأضاف: "لم نتوقع ما حدث للتوّ. إنه أمر محبط ومخيّب للآمال أن نُضطر إلى البقاء من دون لاعب جيد لفترة طويلة".وأُوقف تونالي بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة، لا سيّما على مباريات ناديَي بريشيا (2017-2020) وميلان (2020-2023) عندما كان يلعب معهما.وبات تونالي (23 عاماً) ثاني لاعب يُعاقب في ملف المراهنات، بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي، الذي أوقف 7 أشهر.وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا "يورو 2024"، في حال تأهل إليها، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.وشارك تونالي بديلاً الأربعاء في المباراة بين نيوكاسل وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، علماً أنه أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، بعد انتقاله إلى النادي الإنجليزي في صفقة قُدّرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي.