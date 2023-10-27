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رياضة

مايك تايسون يكشف سبب رفضه مواجهة الروسي إميليانينكو

Lebanon 24
27-10-2023 | 16:00
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أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.

 

وأثار النزال المحتمل بين تايسون وإميليانينكو اهتمام عشاق الرياضات القتالية والملاكمة لسنوات.

 

وقبل النزال التاريخي المنتظر، والذي يجمع بطل الملاكمة للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري، والكاميروني- الفرنسي فرانسيس نغانو البطل السابق لـ"بطولة القتال النهائي" UFC في مواجهة تحت مسمى "منازلة الأشرس"، وذلك غدا السبت أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بنسخته الرابعة.

 

وقال الملاكم البالغ 57 عاما إنه لن يكون هناك نزال وفقا لقواعد الملاكمة ضد إميليانينكو البالغ 47 عاما، والسبب أن "الروسي هو مثلي الأعلى".

 

فيما كانت آخر مرة دخل فيها تايسون الحلبة ضد مواطنه روي جونز عام 2020. وانتهى النزال وقتها بالتعادل، وكان هذا الأداء هو الأول لتايسون منذ 15 عاما، ففي عام 2005، هزمه كيفن ماكبرايد. (روسيا اليوم)

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