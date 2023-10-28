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رياضة

رونالدو يعلن رسمياً عن أولى استثماراته الاقتصادية في السعودية

Lebanon 24
28-10-2023 | 01:28
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أعلن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن توقيع شركته "URSU" عقد رعاية لموسم الرياض 2023 المقام من قبل وزارة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، لرعاية المياة الرسمية للفعاليات العالمية.
 
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"الدون" كان قد انتقل للسعودية في بداية عام 2023 بعدما وقع عقود انتقاله للنصر في صفقة انتقال حر بشكل رسمي، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وعلى هامش هذه المناسبة، قال رونالدو: "إنه لشرف كبير أن أكون شريكًا في موسم الرياض، أود أن أشكرهم جميعًا، وعلى وجه الخصوص تركي آل الشيخ، لجعل هذا ممكنًا، وإنه لشرف أنني عشت هنا لمدة تسعة أشهر، وأن أكون جزءًا من هذه الجولة الرائعة وموسم الرياض".

وأضاف: "موسم الرياض رائع، لأنه خلال الستة أشهر القصيرة، يحدث الكثير من الأحداث الرائعة، وهذا شيء رائع، ليس فقط للدولة، بل على مستوى العالم، وأن يأتي الكثيرون لزيارة هذا الحدث، وبالنسبة لي إنه لشرف أن أعيش هنا، وأكون جزءًا من هذا النجاح".

يشار إلى أن الموسم من المقرر أن ينطلق بشكل رسمي اليوم السبت، في نسخته الرابعة على التوالي.

وسيشهد الموسم عدد من المفاجآت في مختلف الرياضيات، ومنها ما يخص رونالدو ألا وهو متحف CR7، والذي صمم بطريقة عصرية حول شخصيته وقصة حياته، ويضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية، بالإضافة لبعض التجارب التفاعلية. (جول)
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