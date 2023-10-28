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خاص

مفاجأة قبل "الكلاسيكو".. عودة مصابي "برشلونة" وأنشيلوتي يختار ضحيتين

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
28-10-2023 | 04:30
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يترقّب عشّاق كرة القدم تجدّد أهم موعد في كرة القدم العالمية، "كلاسيكو الأرض" الأشهر بين "عملاقي" إسبانيا، "برشلونة" و"ريال مدريد" في إطار منافسات الجولة 11 من "الليغا"، على ملعب لويس كومبانيس الاولمبي بالمدينة الكتالونية.
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وتأتي هذه المباراة المهمّة لـ "البرسا" في سياق يحتلّ فيه المركز الثالث في جدول الترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه "ريال مدريد" الذي أصبح في المركز الثاني، بعدما تمكّن نادي "جيرونا" من التربّع على صدارة الدوري بـ 28 نقطة.

مفاجأة قبل "الكلاسيكو"

وكان "برشلونة" يعاني من لعنة إصابات ضربت صفوفه بقوّة قبل مواجهة "الملكي"، لكن أمس الجمعة، تلّقت جماهير الفريق والإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني، دفعة معنوية قبل اللقاء المنتظر، اذ شهد المران الختامي مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في تواجد 5 من أصل 6 لاعبين مصابين أثيرت الشكوك حولهم في الساعات الماضية.

وظهر في المران الجماعي كل من النجم روبروت ليفاندوفسكي، بيدري، فرينكي دي يونغ، غول كوندي، ورافينيا، في حين لم يشارك فقط سيرجي روبرتو، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وشارك اللاعبون مع الفريق في الجزء الأول من التدريب، مما يزيد من احتمالية رؤيتهم في المباراة عصر اليوم.

كتيبة "الريال" ظهرت..

ورغم غيابات "الملكي"، الا أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ "ريال مدريد"، أعلن عن كتيبة فريقه استعداداً للمواجهة الشرسة. وجاء في حراسة المرمى: كيبا، لونين، دييغو بينيرو، أما للدفاع فقد اختار أنشيلوتي: داني كارفاخال، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران غارسيا، روديغر، وفيرلان ميندي.

كذلك سيعلب في الوسط: بيلينغهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينغا، فالفيردي، و وأوريليان تشواميني، وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، خوسيلو، وإبراهيم دياز.

وشهدت القائمة غياب عدد من لاعبي الفريق البارزين، أبرزهم الحارس تيبو كورتوا، داني سيبايوس وإيدير ميليتاو للإصابة، بجانب التركي الشاب أردا غولر.

 
أنشيلوتي يختار ضحيتين في الكلاسيكو

يخطّط المدرّب أنشيلوتي للتضحية بأحد أهم نجوم الفريق في "الكلاسيكو" المرتقب، وفي هذا الشأن قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الإيطالي سيضحّي بلاعب الوسط الفرنسي كامافينغا في التشكيل الأساسي أمام "برشلونة"، وسيتجه إلى الاعتماد على ميندي في مركزه الطبيعي كظهير أيسر، مع خط وسط يضم كروس وتشواميني وفيديريكو فالفيردي، وأمامهم الثلاثي رودريغو وفينيسيوس وبيلينغهام. وهذا يعني أن كامافينغا سيبقى على دكة البدلاء وكذلك مودريتش، بعدما أصبح كروس قطعة أساسية عندما يتعلق الأمر بالتحكم في سرعة الهجمة والحصول على الكرة من الخلف.

"ماركا" أشارت إلى أن مستوى كامافينغا ضد "سبورتينغ براجا" في دوري أبطال أوروبا حاز على إعجاب أنشيلوتي، لكن الدفع به ضد "برشلونة" سيعني التخلّي عن رودريغو، في الوقت الذي يريد فيه الإيطالي الرهان على النجم البرازيلي بجوار مواطنه فينيسيوس بخط الهجوم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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