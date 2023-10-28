ويمبانياما يقود سان أنتونيو للفوز على هيوستن

حقق الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما فوزه الأوّل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد قيادته سان أنتونيو سبيرز إلى التفوّق على ضيفه هيوستن روكتس 126-122 بعد التمديد في مواجهة مشوّقة.

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وبعد تسجيله نقطتي التعادل 111-111 وفرض التمديد، برز "ويمبي" في الدقائق الخمس الإضافية ملهباً حماسة 18 ألف متفرّج في قاعة "فروست بانك سنتر".



وقال لاعب الارتكاز الذي أنهى المباراة برصيد 21 نقطة و12 متابعة "أنا فخور بما قمنا به الليلة. صحيح انه مجرّد فوز لكني أردت الاحتفال في غرفة الملابس وسأتذكّر هذا اليوم". (بي ان سبورت)