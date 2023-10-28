"اليونايتد" غير قلق بشأن "عقوبة غارناتشو"

أكد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أنهم داخل النادي "غير قلقين" بشأن عقوبة محتملة ضد لاعب الفريق أليخاندرو غارناتشو، بعدما نشر صورة ظهر فيها رفقة زميله أندريه أونانا مستخدما صورتين لغوريلا.

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ومن الممكن أن يواجه اللاعب الأرجنتيني عقوبة رياضية ومالية، بسبب نشر رسالة من الممكن أن يتم تفسيرها على أنها عنصرية، وذلك على غرار ما حدث مع برناردو سيلفا في 2019، عندما شبه زميله بنجامين ميندي بصورة طفل أفريقي تستخدم كإعلان لعلامة تجارية للحلويات في إسبانيا والبرتغال وتم إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف إسترليني. (كووورة)