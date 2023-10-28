كلاسيكو برشلونة وريال مدريد: فرقة "رولينغ ستونز" ترقص في الملعب

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يتابع عضوان من فرقة "رولينغ ستونز" في ملعب مونتجويك السبت، المباراة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.تزامن ذلك مع وضع شعار الفرقة البريطانية الأسطورية، على قميص النادي الكاتالوني خلال الكلاسيكو.وشوهد ميك جاغر وروني وود، وهما اثنان من الأعضاء الثلاثة في الفرقة، في مقصورة الشرف بالملعب، في إطار اتفاق الرعاية المُبرم بين برشلونة وموقع "سبوتيفاي" للبث الموسيقي التدفقي.ووصل الرجلان إلى برشلونة الجمعة، ورقصا خلال تشغيل إحدى الأغاني الأكثر رمزية للفرقة Stand me up عبر مكبرات الصوت في الملعب، فيما عرض مشجعون "تيفو" لشعار الفرقة، كما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو".