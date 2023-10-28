برشلونة يخسر أمام ريال مدريد.. وتشافي "محبط"

Advertisement

اعتبر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أن خسارة فريقه الكلاسيكو أمام ريال مدريد لم تكن مستحقة، في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.وقلب جود بيلينغهام المباراة لمصلحة ريال مدريد، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني، إثر تقدّم برشلونة مبكراً بهدف لإيلكاي غوندوغان.وقال تشافي: "سيطرنا على المباراة بشكل كامل حتى الدقيقة 60. ثم وجد ريال مدريد حرية كبيرة ولعب 20 دقيقة جيدة وسجل هدفين ضدنا. كنا نستحق الفوز. عندما تتهاون مع ريال مدريد، ينتهي الأمر بقتلك. نتيجة غير مستحقة. كنا نستحق نتيجة أفضل".وتابع: "حتى التعادل لم يكن كافياً بالنسبة إلينا، أعتقد بأننا لعبنا مباراة للفوز لكننا خسرنا. النتيجة سيئة رغم أنني أعتقد بأننا لعبنا مباراة جيدة. إنه أمر صعب، لكن الهدف هو الفوز بالدوري ولا يزال كذلك".وزاد: "نحتاج إلى 5 أو 6 فرص لتسجيل هدف، بينما ريال مدريد سجل هدفين في فرصتين ونصف فرصة. بصراحة أعتقد بأننا كنا نستحق الفوز، ولكن هذا ما يحدث عندما تهدر فرصاً ضد ريال مدريد".وأشاد تشافي بأداء غافي، قائلاً: "كان مذهلاً، فهو روح الفريق. أنا سعيد جداً به اليوم ونفذ عملاً جيداً جداً. لم يخسر الكرات، إنه يمنحنا قوة وهذا أمر رائع للفريق".وختم: "الخسارة على أرضنا أمام مدريد أمر محبط طبعاً، ولكن علينا أن نستمر. هذا هو الطريق".