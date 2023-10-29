مجدداً.. فينيسيوس يتعرض لإهانات عنصرية من مشجعين لبرشلونة

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عانى مجدداً النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، من إهانات عنصرية خلال المباراة ضد برشلونة في الدوري الإسباني.على ملعب مونتجويك في كاتالونيا، هتف مشجعون "قرد، قرد"، كما ألقى بعضهم ما يُشتبه في أنها موزة على اللاعب، كما أوردت صحيفة "ماركا".وحدث ذلك حين خرج من الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة، وساجل مشجعين.واصطدم فينيسيوس في مطلع المباراة مع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، الذي قلّل من أهمية الأمر، بقوله خلال مؤتمر صحافي: "كانت لفتة مودّة، وأنا أحترمه"."ماركا" أشارت إلى ثاني إهانة عنصرية يتعرّض لها اللاعب، بعد المباراة ضد إشبيلية. وأكدت أن رابطة الدوري الإسباني رصدت هذه الإساءات العنصرية وتعمل مع فرق الأمن لإعداد الشكوى المناسبة.