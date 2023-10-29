افتتاح موسم الرياض بنزال "أشرس رجل على وجه الأرض"

توج البريطاني تايسون فيروي بطلا لنزال «أشرس رجل على وجه الأرض» والذي جرى على حلبة أرينا بالرياض وسط حضور جماهيري كبير، في حدث اختاره منظمو موسم الرياض لتدشين النسخة الرابعة من الموسم.

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وبعد 10 جولات مع الكاميروني فرانسيس إنغانو بطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة، منح النزال لتايسون فيوري بقرار الحكام. وتوج المستشار تركي آل الشيخ البطل البريطاني بالحزام على أرض الحلبة.

وأكمل تايسون فيوري الملقب بـ«ملك الغجر» بذلك 35 نزالاً دون أي خسارة ليرسخ نفسه بطلاً تاريخياً استثنائياً في هذه الرياضة.

وكانت شخصيات رياضية حضرت النزال في مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونجوم سابقون أمثال البرازيلي رونالدو، والبرتغالي فيغو، وغيرهم من أبطال الرياضات المختلفة وعلى الأخص الملاكمة وفنون القتال.

وعلى وقع أجراس حلبة «Kingdom Arena»، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة، وسط حضور عالمي حاشد تقدمه رياضيون وفنانون ولاعبو فنون قتالية هم الأشهر على مستوى العالم.

ووعد آل الشيخ من خلال مقطع فيديو بث على الشاشة الرئيسية عقب عروض غنائية وراقصة أداها نجوم عالميون, بموسماستثنائي يلبي أحلام وطموحات الجميع وردد جملته الشهي "أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض", وسط تصفيق وهتافات حارة من الجماهير الحاضرة.

وكانت هيئة الترفيه اختارت "نزال أشهر رجل على وجه الأرض" بين فرانسيس انغانو، بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل، ونظيره تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل. ليكون الحدث الذي يدشن موسم الرياض من خلاله نسخته الرابعة. (الشرق الأوسط)