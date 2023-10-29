Advertisement

رياضة

تأجيل جديد لانتخابات إدارة الحكمة

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1123995-638341700480417166.jpg
Doc-P-1123995-638341700480417166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدقت الجمعية العمومية لنادي الحكمة الرياضي بيروت البيانين المالي والاداري للفترة من ١/١/٢٠٢٣ وحتى ٥/١٠/٢٠٢٣ في الجلسة العادية الثانية بمن حضر من أعضاء الجمعية العمومية، المسددين اشتراكاتهم السنوية.

 

حضر ٢٢ عضوًا ناقشوا البيان المالي الذي تلاه امين الصندوق جورج مرهج، والبيان الاداري الذي تلاه امين السر ايلي نصار، وصدقوا عليهما بالاجماع، وبالتالي تمت تبرئة ذمة اللجنة الإدارية المستقيلة.

 

وفي الجلسة الاستثنائية، بنصاب النصف زائدا واحدا لانتخاب لجنة إدارية جديدة، حضر ١٠ أعضاء من اصل ٣٥٩ عضوًا يحق لهم التصويت والاقتراع، فلم يكتمل النصاب (مطلوب ١٨٠ عضوًا) فتأجلت الجلسة إلى ٤ تشرين الثاني المقبل بمن حضر.

 

وتبلغت امانة سر النادي سحب خمسة تراشيح للانتخابات من السادة بول معراوي وايلي نصار وروني مارون وجورج بونار وجو قزي، فبات عدد المرشحين ١١ مرشحًا لشغل ١١ منصبًا في اللجنة الإدارية. (الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2023-10-29
02:00 | 2023-10-29
00:39 | 2023-10-29
00:00 | 2023-10-29
15:00 | 2023-10-28
15:00 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24