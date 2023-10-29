تأجيل جديد لانتخابات إدارة الحكمة

صدقت الجمعية العمومية لنادي الحكمة الرياضي بيروت البيانين المالي والاداري للفترة من ١/١/٢٠٢٣ وحتى ٥/١٠/٢٠٢٣ في الجلسة العادية الثانية بمن حضر من أعضاء الجمعية العمومية، المسددين اشتراكاتهم السنوية.

حضر ٢٢ عضوًا ناقشوا البيان المالي الذي تلاه امين الصندوق جورج مرهج، والبيان الاداري الذي تلاه امين السر ايلي نصار، وصدقوا عليهما بالاجماع، وبالتالي تمت تبرئة ذمة اللجنة الإدارية المستقيلة.

وفي الجلسة الاستثنائية، بنصاب النصف زائدا واحدا لانتخاب لجنة إدارية جديدة، حضر ١٠ أعضاء من اصل ٣٥٩ عضوًا يحق لهم التصويت والاقتراع، فلم يكتمل النصاب (مطلوب ١٨٠ عضوًا) فتأجلت الجلسة إلى ٤ تشرين الثاني المقبل بمن حضر.

وتبلغت امانة سر النادي سحب خمسة تراشيح للانتخابات من السادة بول معراوي وايلي نصار وروني مارون وجورج بونار وجو قزي، فبات عدد المرشحين ١١ مرشحًا لشغل ١١ منصبًا في اللجنة الإدارية. (الوكالة الوطنية)