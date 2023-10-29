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رياضة

الاتحاد الروسي يرد على سؤال حول التمويل من "اليويفا"

Lebanon 24
29-10-2023 | 12:00
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أجاب الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم مكسيم ميتروفانوف على سؤال حول استمرار التمويل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وقال ميتروفانوف:"نتلقى الأموال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بموجب برنامج الهاتريك ونقدم تقريرا سنويا. هناك جزء صغير ثابت، وهناك جزء لتنفيذ المبادرات، وهناك جزء استثماري".
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وتابع: "لقد حصلنا على الأجزاء الثلاثة جميعها". وأضاف أن الاتحاد يتلقى خمسة ملايين يورو سنويا، في حين تدفع المنظمة رسوم عضوية قدرها 250 فرنكا سويسريا سنويا.

وتم إنشاء برنامج Hat Trick لتقديم الدعم المالي للاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطوير كرة القدم على جميع المستويات.

في شباط 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و"يويفا" المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في البطولات الدولية.

ولا تتنافس الفرق في المسابقات الأوروبية، كما خسر المنتخب الروسي فرصة المنافسة من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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