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رياضة

بفوزه على "الصفاء"... "العهد" يحافظ على مركزه

Lebanon 24
29-10-2023 | 13:00
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حافظ "العهد" حامل اللقب الموسم الماضي على المركز الثاني للدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم، بفوزه على الصفاء 2 - 1 في المباراة التي اجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في ختام المرحلة السابعة.
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وسجل حسين دقيق اصابة التقدم للعهد في الدقيقة 47 بكرة الى سقف المرمى، اثر ضربة ركنية من اليمين.

وأهدى لاعب العهد السابق محمد قدوح للصفاء في الدقيقة 61 من "بنالتي"، صدها الحارس مصطفى مطر وتابعها قدوح في الشباك.

وفي الدقيقة 81 سجل الاحتياطي السوري محمد المرمور اصابة الفوز للعهد بكرة رأسية اثر عرضية من الاسكوتلندي لي اروين.

واضاف المرمور نفسه الاصابة الثالثة للعهد بكرة رائعة في سقف المرمى لعبها من وسط المنطقة في الدقيقة 85.

وهذا الفوز هو الخامس للعهد فرفع رصيده الى 16 نقطة، والتعثر الثاني للصفاء الذي تجمد رصيده عند تسع نقاط.

 
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