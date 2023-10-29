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رياضة

عقب الخسارة في "الكلاسيكو"... نجم برشلونة: تمنيت المزيد من الغضب

Lebanon 24
29-10-2023 | 15:00
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يواجه لاعبو برشلونة انتقادات من أحد زملائهم عقب الخسارة من ريال مدريد في أول "كلاسيكو" بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال لاعب الوسط المخضرم، إيلكاي غوندوغان، إنه يريد أن يشعر زملاؤه بالمزيد من "الإحباط والغضب".
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وفي هذه الأثناء تعكرت احتفالات جماهير ريال مدريد بسبب إعلان النادي، الأحد، إصابة لاعب الوسط أوريليان تشواميني بكسر في مشط قدمه اليسرى خلال المباراة التي فاز فيها النادي الملكي بهدفين مقابل هدف مساء السبت.

وقال غوندوغان، الذي وضع برشلونة في المقدمة خلال المباراة بهدف في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، إنه يتوقع رؤية المزيد من المشاعر من زملائه في غرفة خلع الملابس بعد خسارة البارسا على أرضه.

وأضاف "لا أريد أن أقول شيئا خاطئا. لكني كنت في غرفة خلع الملابس وبالطبع شعر اللاعبون بخيبة أمل خاصة بعد هذه المباراة الكبيرة وهذه النتيجة، تمنيت إصابتهم بالمزيد من الإحباط، والمزيد من الغضب، والمزيد من خيبة الأمل".

وذكر لاعب وسط مانشستر سيتي السابق، 33 عاما الذي وقع لبرشلونة الصيف الماضي، "قلة العاطفة كانت جزء من المشكلة".

وقال "يجب أن يكون هناك المزيد من المشاعر لدى اللاعبين، خاصة عندما تخسر، عندما تعلم أنه يمكنك تقديم أداء أفضل في مواقف معينة، ولا تقوم بأي رد فعل. نحتاج لاتخاذ خطوة جيدة في ذلك، وإلا فإن ريال مدريد أو حتى جيرونا سيسبقوننا في جدول الترتيب".

وبتلك الخسارة، تراجع برشلونة في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن مدريد وجيرونا، اللذين يحتلان الصدارة بعد 11 جولة في الليغا.
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