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رياضة
هالاند يحسم ديربي مانشستر لصالح سيتي
Lebanon 24
29-10-2023
|
17:00
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حسم النروجي إرلينغ هالاند ديربي مانشستر لصالح سيتي حامل اللقب بتسجيله ثنائية وتمريره كرة حاسمة في الفوز على يونايتد 3-0، الأحد، في "أولد ترافورد"، فيما بقي ليفربول في صلب المعركة على الصدارة بفوزه السابع على حساب ضيفه نوتنغهام فورست 3-0 في المرحلة العاشرة.
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وفي مواجهة الديربي، كان هالاند النجم المطلق بتسجيله الهدفين اللذين منحا فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا انتصاره الثامن، رافعاً رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر، والأهداف عن وصيفه أرسنال، الثاني.
وفي المقابل وبعد ثلاثة انتصارات متتالية محلياً وقارياً، عاد يونايتد لينتكس بهزيمة خامسة في عشر مباريات في الدوري حتى الآن، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن، مما يزيد الضغط على مدربه الهولندي إريك تن هاغ.
وجاء الشوط الأول حماسياً ومليئاً بالفرص التي بدأها سيتي عبر رأسية لفيل فودن ومتابعة لهالاند تألق الحارس الكاميروني أندري أونانا في صدهما (8)، ثم كرر الأمر إثر ركنية وتسديدة لجاك غريليش (20) قبل أن ينحني في مواجهة ركلة جزاء نفذها هالاند بعد خطأ من الدنماركي راسموس هويلوند على الإسباني رودري، ونجح النروجي في ترجمتها.
وهذه المرة الأولى التي ينال فيها سيتي ركلة جزاء على ملعب "أولد ترافورد" وفق "أوبتا" للاحصاءات.
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